Franz Caruso

Il sindaco di Cosenza con una mossa a sorpresa porta una grande artista in città per il concerto di Capodanno. La scelta è caduta su Giorgia, virtuosa cantante romana. L’operazione costerà solo 200mila euro. Un mistero dove Palazzo dei bruzi, che ha un debito monstre ancora non quantificato, sia riuscito a trovare i quattrini. Ma si sa panem et circenses funziona sempre.