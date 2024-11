Wanda Ferro

Il Sottosegretario agli Interni prova a smentire che ci sia in Italia una contrazione del diritto al dissenso. Proprio nel giorno in cui il Governo approva il Ddl sicurezza, che secondo i movimenti No Ponte vorrebbe silenziare le proteste contro l’opera, lei ha provato a giustificare il fermo di due ore di alcuni giornalisti che a Roma volevano documentare la protesta del movimento Ultima generazione. La Ferro ha parlato di rispetto per la stampa libera, ma ha aggiunto che bisogna rispettare le regole. Non è chiaro però quali regole siano state violate dai cronisti. Chiedetelo agli inquirenti dice il sottosegretario. Almeno loro lo sanno?