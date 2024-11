Franco Iacucci

Ha conservato lo scranno in consiglio regionale. A provare a portarglielo via era stato il compagno di partito, Graziano Di Natale, che ha presentato ricorso per il ritardo con cui Iacucci si sarebbe dimesso da presidente della Provincia e da altri incarichi connessi. Ricorso bocciato dai giudici e tanti auguri a Iacucci per il quale il difficile inizia ora: mostrare l’esistenza in vita dell'opposizione.