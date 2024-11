Francesco Pellegrino

È vero che la Calabria è terra di migrazione, ma il dottor Pellegrino ha decisamente esagerato. Per la dodicesima volta, infatti, lo scienziato calabrese andrà in Antartide nella sua qualità di responsabile del Servizio ingegneria dell'Unità tecnica dell'Enea, l’ente di riferimento in Italia per lo sviluppo delle tecnologie energetiche alternative. Intervistato dalla nostra testata dice che andare lì è come avere l’impressione di essere arrivati alla fine del pianeta. Una passeggiata quindi per chi è abituato a vivere in Calabria