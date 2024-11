Francesco Lollobrigida

Ossessionato dagli italiani che non fanno figli mentre gli immigrati sì, il ministro prima è scivolato sulla “sostituzione etnica”, poi si è incartato sulla difesa della “etnia” italiana, intesa come “raggruppamento linguistico-culturale”. Insomma, fate figli non per amore ma per difendere il nostro ceppo linguistico. Eppure basterebbe che quelli come lui ogni tanto leggessero un libro.