Il mare calabrese

C’è una narrazione della Calabria che non cambia: è quella della bellezza delle sue coste. La nostra regione quest’anno aumenta le sue Bandiere blu che arrivano in totale a venti, facendo della Calabria la terza in Italia per questo tipo di riconoscimento. C’è una new entry come Parghelia insieme a posti ormai storici come Diamante, Roccella Jonica, Villapiana, Roseto Capo Spulico. In attesa dei turisti ora non resta che provare a migliorare l’accoglienza e cercare di capire che fine faranno i gestori dei lidi affondati dalla Bolkestein.