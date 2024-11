Mario Cardia

«La città di Reggio Calabria si candida a pieno titolo a primeggiare nella classifica della Città più triste d’Italia per Natale». Il consigliere Udc se la piglia con l’amministrazione comunale per la mancanza di «clima natalizio» e non coglie che – con questa classe politica – Reggio si candida a diventare la città più triste a Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e pure ad Halloween.