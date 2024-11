Giuseppe Falcomatà

Un’altra tegola per il sindaco di Reggio attualmente sospeso per la Severino: quando rientrerà per tre mesi non potrà nominare nessuno. A decretarlo è stato il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune, a seguito di una procedura su un provvedimento. I reggini si chiedono: ma una volta rientrato se non potrà fare nomine che fa? È la volta buona che si mette a lavorare?