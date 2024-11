Gabriele Garofalo

È il figlio che tutti vorrebbero. Ha finito il liceo in 4 anni per andare a Roma a studiare Lettere cristiane e classiche. Ma ama anche il pallone tanto da essere arrivato fino in serie C con il Rende calcio. Oggi il ragazzo cosentino è anche Cavaliere del lavoro come uno dei 25 migliori studenti d’Italia, selezionati su una platea di oltre 3. 400 studenti di licei e istituti tecnici. È la seconda volta che Cosenza esprime uno dei 25 studenti migliori d’Italia. Un segno importante di un sistema scolastico che funziona. Il punto adesso è dare un’opportunità in Calabria a questi ragazzi.