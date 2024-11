Dayli Ramos Reymont

Laurea in medicina con specializzazione in radiologia, un bimbo di sei anni (rimasto a casa): la dottoressa fa parte del contingente di medici cubani chiamati in Calabria da Occhiuto. «Per i medici del mio paese è normale viaggiare per prestare assistenza solidale in luoghi lontani», ha detto. Anche per noi calabresi finora è stato normale viaggiare in paesi lontani per non morire di sanità.