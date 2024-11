Attilio Nostro

«Ogni volta che non ci ribelliamo al pizzo e alle minacce favoriamo la ‘ndrangheta»: intensa l’omelia del vescovo a Paravati per i 14 anni dalla morte di Natuzza. «Noi che desideriamo una Calabria libera siamo la maggioranza. Come mai, allora, non abbiamo la meglio su pochi? Forse perché stiamo dormendo?». E forse, aggiungiamo, perché per molti è meglio dormire anziché svegliarsi e combattere.