Vitaliano De Salazar

Il manager dell’azienda ospedaliera di Cosenza, nonché commissario di Azienda zero, vive un periodo nero. All’Annunziata i conti non tornano, tanto che si è dovuto redigere un piano di rientro. Il nuovo Pronto soccorso, più volte annunciato, non si è visto e la produzione è bruscamente calata. Ora la notizia dell’indagine di Roma in cui è coinvolto per aver firmato resoconti di bilancio con crediti verso società private. Sanità sempre più bisognosa di cure.