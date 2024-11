Fabrizio Fabiano

Il sindaco di Zumpano scende in guerra contro i furbetti in un paese dove oltre la metà degli impianti pubblicitari non è in regola. Non è più tollerabile «una concorrenza sleale portata avanti sulla pelle degli imprenditori in regola con i pagamenti». Fabrizio è un marziano: se tutti facessero come lui tre quarti degli imprenditori calabresi dovrebbero emigrare alle isole Cayman.