Giancarlo Giannini

In Calabria per inaugurare il museo digitale dedicato ai due guerrieri riemersi dal mare cinquant'anni fa, l'attore ha fatto tappa a Reggio per ammirarli dal vivo. È rimasto incantato dalle statue, ma più in generale dalle bellezze della Calabria. Lui che ha una predilezione per il Meridione. L’attore e la nostra regione sono stati travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di un maggio pazzerello. Un gran bello spot per noi.