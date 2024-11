Maria Tripodi

Da prima dei non eletti al Senato si è ritrovata sottosegretario agli Esteri beneficiando del gioco di veti su Mangialavori. Bel passaggio per la giovane di Melito Porto Salvo, che nella passata legislatura era stata eletta deputata collezionando un bel record: nessuno sapeva chi fosse in Calabria. Ora potrà migliorare il record: nessuno sa chi sia in Italia e nel mondo.