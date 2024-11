Roberto Occhiuto

Al quarto posto tra i Presidenti di Regione più amati in Italia, ha messo a segno due “goal” sulla sanità: la riorganizzazione della rete ospedaliera e i 400 milioni per la liquidazione dei debiti certi ed esigibili. «Qui ho trovato le macerie», ha ricordato. Roberto, ora su quelle macerie devi ricostruire gli ospedali e la fiducia dei calabresi persa per strada negli ultimi decenni.