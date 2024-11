Raffaele Fitto

Il ministro per il Mezzogiorno e il Pnrr ha un curioso modo di intendere lo sviluppo del Sud. E’ stato rimodulato (al ribasso) il Pnrr, sono stati prelevati 1,6 miliardi dal Fondo Coesione per Calabria e Sicilia per destinarli al Ponte sullo Stretto, il Fondo di perequazione da oltre 4 miliardi è stato ridotto a 891 milioni. Forse qualcuno si è confuso e anziché mandare risorse le ha tolte. Ministro, come ha detto Occhiuto “no money, no Autonomia differenziata”.