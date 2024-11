Fabio Caserta

Doveva far dimenticare il derby perso con il Catanzaro ed invece al San Vito Marulla è arrivata un’altra batosta. Sconfitta in casa per tre a uno contro la Ternana, ma sopratutto in campo una squadra che non è sembrata in grado di reagire. Adesso il mister è nel centro del mirino, i tifosi imputano a lui l’attuale situazione della squadra sulla quale si addensano le nubi del calcio scommesse. Il panettone si allontana.