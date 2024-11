Katya Gentile

Il nome della sua famiglia è indissolubilmente legato a quello di Forza Italia, dove il papà Pino, è stato per vent’anni consigliere e assessore regionale. Oggi lei dice di essersi sentita ospite in casa sua e passa alla Lega proprio alla vigilia delle Europee. I suoi ex compagni di partito la criticano per la scelta e dicono di avere come punti di riferimento lo zio Tonino e il cugino Andrea che sta cercando di rientrare in Parlamento a colpi di ricorso.. Lei però non si scompone e promette un proseguo di legislatura regionale davvero scoppiettante.