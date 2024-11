Don Luigi Ciotti

Sono 29 le “Giornate della Memoria” organizzate da Libera per non dimenticare le vittime innocenti di mafia. Sono 181 quelle calabresi, con il numero però in continuo aggiornamento e con la criminalità organizzata che fa sentire la sua presenza praticamente in tutto il Paese. A Roma hanno partecipato in tanti sotto lo slogan “Roma città libera” . Un mare di gente che ha colto l’appello di Don Ciotti ad una resistenza civile e culturale contro un fenomeno al quale non serve solo repressione.