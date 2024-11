Non delude neanche quest’anno la Calabria. Sono infatti quattro i i vini che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia di Gambero Rosso. Le etichette premiate sono:

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. 2021 , Librandi

, Librandi Grisara Pecorello 2022 , Roberto Ceraudo

, Roberto Ceraudo Greco 2022 , Antonella Lombardo

, Antonella Lombardo Benvenuto Orange Zibibbo 2022, Cantine Benvenuto

«Mai tante aziende calabresi sono state recensite dalla nostra guida, mai così tanti vini hanno raggiunto le nostre finali, mentre anno dopo anno continua ad alzarsi il livello qualitativo dei vini», scrivono Gambero Rosso. Un vero e proprio successo dunque per i vini calabresi e le aziende produttrici che si apprestano in queste settimane ad affrontare il momento più importante dell'anno la vendemmia.

Gambero Rosso celebra poi la Calabria come una delle ultime regioni dove si producono vini dolci di altissima qualità, «usando peraltro uve autoctone come il greco di Bianco, lo zibibbo di Pizzo, il mantonico o il moscato di Saracena. È una regione, infine, dove è molto sentito il tema della salvaguardia ambientale e della difesa dell’ecosistema, non a caso quasi tutte le nuove cantine hanno un approccio “verde”, biologico o biodinamico, per le pratiche di vigna e cantina. Anche questo un bel segnale».