Si è conclusa con grande partecipazione la quarta edizione de Il Goal della Vita, una giornata intensa e coinvolgente all’insegna dello sport, della salute, della sicurezza e della prevenzione, in piena sintonia con i valori del Giubileo. L’evento, promosso da Mida Academy in collaborazione con IURIS – Vittime del Dovere, Polizia di Stato, Università Marconi, i principali ospedali romani e con il supporto come media partner di LaC e LaCapitale, ha animato lo splendido scenario del Pincio con appuntamenti formativi e attività dedicate al benessere collettivo.

«Un evento di grande successo, realizzato in uno scenario splendido come quello del Pincio – ha dichiarato il presidente della Fondazione Baravalle ETS Luca Baravalle – un’occasione utile non solo per la formazione, ma anche per la crescita civica nel segno della prevenzione». Guarda il video su LaCapitalenews.it