Una due giorni a Falerna che ha visto in primo piano i sapori calabresi, poi la partecipazione dello chef Mannis alla Festa d’autunno a Campora San Giovanni. Roberto Gallo: «Importanti momenti di condivisione per incentivare e divulgare le nostre eccellenze»

Sabato scorso Francesco Aquila e Francesca Gambacorta sono stati i protagonisti della giornata evento al Riva Restaurant di Falerna. Durante il pranzo i due food influencer hanno preparato due piatti dedicati alla Cipolla di Tropea Igp: Aquila si è esibito nella creazione di un pacchero dedicato alla Calabria con fichi, nduja e cipolla di Tropea; Francesca invece, ha raccontato e preparato un piatto con Takaki di tonno al miele e gaspacho, il cui ingrediente aggiuntivo era la cipolla rossa. I presenti hanno avuto la possibilità di assaggiare i due piatti e assistere in prima persona allo spettacolo di cucina.

Successivamente, chef Ercole Virillo ha racchiuso in un unico piatto diversi ingredienti calabresi: riso carnaroli di Sibari, pesci del mar Ionio: gamberetti, triglie e una crema con zucca e cipolla di Tropea. Durante le diverse esibizioni, gli stessi ospiti hanno gustato sei portate di un menù dedicato all’evento, ideato dagli chef della Cucina contemporanea di pesce del Riva Restaurant.

L’evento è continuato durante la sera, momento in cui gli ospiti della location di Falerna Marina hanno potuto incontrare i due food influencer e assistere allo spettacolo di chitarra e sax, ad opera degli artisti del Riva. «Questa location è affascinante anche d’autunno- ha detto Francesca Gambacorta-, affaccia sul mare e su un tramonto spettacolare a cui abbiamo potuto assistere personalmente e, cosa da non sottovalutare, abbiamo mangiato benissimo e per la prima volta ho provato l’emozione del rito della sabrage, imparando i trucchi e la storia».

Francesco ha aggiunto: «Il sabrage va ad incoronare una chiusura di un cerchio per il raggiungimento di un obiettivo e sono felice di averlo potuto praticare oggi qui al Riva, un posto accogliente in cui, non solo abbiamo mangiato benissimo, ma abbiamo conosciuto il personale di sala che fa la differenza, accompagnando ad un buon piatto, la giusta attenzione verso l’ospite».

Domenica 12, invece, Francesca Mannis, chef e direttore generale del Riva è stata protagonista, insieme agli altri Chef del Riva, dello show cooking tenutosi a Campora San Giovanni per la Festa D’Autunno, nel quale ha presentato il piatto dedicato all’evento: risotto al branzino e champagne profumato alla cipolla rossa di Tropea Igp, con crudo di mare e alga spirulina.

I partecipanti a questo momento hanno potuto assaggiare ed apprezzare il piatto, scoprendo i segreti per una preparazione perfetta. Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant ha dichiarato: «Questi eventi sono importanti momenti di condivisione a cui fa piacere prendere parte per incentivare e divulgare le eccellenze calabresi, anche attraverso il supporto di food influencer attivi fuori dai confini regionali».