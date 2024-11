VIDEO | È la prima donna transessuale a ottenere successo nello spettacolo. Con il suo talento e la sua determinazione, raccontati ai nostri microfoni, ha rotto le barriere e aperto la strada per le future generazioni, dimostrando che il successo non conosce limiti di genere

Le telecamere di LaC con il format "Storie che insegnano - Estate", celebrano le eccellenze calabresi. Il programma dà voce a uomini e donne della Calabria. E in questa prima puntata, è il turno di Moira Sorrisi, una showgirl di origini calabresi che ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Davanti alle telecamere di Mirella Melia e Afro Rao, Moira ripercorre il suo percorso, condividendo con il pubblico la sua storia e i suoi sogni. Moira, transessuale che con determinazione e successo, contro ogni pregiudizio, ha costruito una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo. Una storia di successo partendo da zero, che ha saputo farsi un nome nel mondo dello spettacolo, diventando un punto di riferimento per molti.

«Ho scelto la transessualità, ma la donna lasciamola fare alla donna – dichiara Moira – ho scelto di essere donna perché amo esserlo e anche se lo Stato ci riconosce tali, geneticamente non lo siamo. Vivi due volte: una muore e l’altra rinasce». La storia di Moira alle telecamere di LaC mostra un esempio di coraggio e perseveranza, che potrebbero ispirare innumerevoli persone a inseguire i propri sogni nonostante le difficoltà.

Da comparsa in un film di Troisi alla partecipazione ad Amici

Moira Sorrisi, è una delle poche trans d’Italia a essere un personaggio pubblico, oggi in piena attività in televisione. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata 9 anni fa come comparsa in un film di Massimo Troisi. Ha avuto l'onore di lavorare con grandi nomi come Ornella Muti e Claudio Amendola, venendo notata per strada insieme alla. Ha collaborato con importanti figure del cinema italiano e ha partecipato come opinionista ad "Amici".

Il suo vero lancio è avvenuto con la RAI e Mediaset, partecipando a programmi di rilievo. E solo allora che ha compreso di non essere nei panni giusti e ha iniziato il percorso di rinascita, trasformandomi da Francesco a Moira. Questa rinascita le ha permesso di proseguire il percorso come speaker radiofonico, continuando a ispirare e motivare il pubblico. La sua esperienza è una testimonianza di come, nonostante le sfide e i pregiudizi, sia possibile emergere e avere un impatto positivo nella vita delle persone.

«Con il mio lavoro, cerco di ispirare e motivare, mostrando che il vero successo non è solo nella carriera, ma anche nell’autenticità e nella capacità di restare fedeli a se stessi, giocare sulla propria intelligenza – continua - La normalità di per sé non esiste, ognuno noi nasconde questa maschera di fango bagnata nell’argento». L'intera puntata di "Storie che insegnano - Estate" si può rivedere su LaC Play.