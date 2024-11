Senza acqua non c’è vita. Lo apprendiamo fin da piccoli, tra i banchi di scuola, salvo poi dimenticarlo strada facendo. Eppure, fin dal nostro concepimento, impariamo a nuotare come pesci nell’acqua, in un liquido che si trova nel grembo materno, in grado di proteggerci dai pericoli del mondo esterno. L’estate è senza dubbio la stagione che risveglia la nostra sete di oro blu, in tutte le sue preziose forme.

Acqua per dissetarci, acqua per nutrirci, acqua per lavarci, acqua per idratarci, acqua per rilassarci.

E in questa calda estate Acqua Fabrizia approda sulle spiagge calabresi proprio per celebrare le proprietà di questa risorsa insostituibile, il suo corretto consumo e per far conoscere ai giovani e alle famiglie le caratteristiche organolettiche delle acque che sgorgano, pure ed equilibrate, in un angolo incontaminato della Calabria dalle sorgenti Fabrizia e Passo dell’Abate-Serricella.

Un Summer Tour di purezza e leggerezza, organizzato e pianificato dal Gruppo Pubbliemme Italia con il supporto creativo e logistico del direttore creativo Luigi Vircillo di Lob&Partners, storico partner di Pubbliemme, che si svolgerà in 20 location esclusive della Calabria.

Ad accompagnare il Fabrizia Summer Tour è il lancio della nuova campagna di comunicazione multisoggetto “Amore al Primo Sorso” firmata da Luigi Vircillo e distribuita in maniera capillare dal Gruppo Pubbliemme Italia attraverso affissioni outdoor e digital out-of-home in tutto il Sud Italia, i canali social, LaC Tv e le testate di informazione LaCNews24, IlReggino e IlVibonese edite dalla Società Editoriale Diemmecom.

Il Fabrizia Summer Tour con i suoi eventi promozionali imperdibili e interattivi è pronto ad abbracciare famiglie e giovani, sempre più alla ricerca di esperienze che li rendano protagonisti. Il pubblico potrà seguire ogni tappa dell’itinerario attraverso i canali social Facebook e Instagram di Acqua Fabrizia, condividendo la propria esperienza con i prodotti Fabrizia tramite post, stories e reels.

Tutte le tappe del Fabrizia Summer Tour

Il Fabrizia Summer Tour partirà dalla costa tirrenica, con le sue splendide spiagge e i tramonti mozzafiato, attraverso le province di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Arrivati all’estrema punta sud, si risalirà: destinazione Parco Nazionale della Sila. Il tour proseguirà lungo le più belle località della costa ionica del catanzarese e del crotonese, per terminare l’08 agosto a Corigliano-Rossano. Tantissime le serate all’insegna del divertimento e dell’allegria, dove dalle 21:00 circa alle 24:00, a coinvolgere il pubblico saranno le hostess e gli steward di Acqua Fabrizia che interagiranno con i presenti, scatteranno foto per i social e consegneranno i gadgets all’interno dello stand allestito per l’occasione.

9 luglio Praia a Mare e Scalea

10 luglio Amantea e Gizzeria

16 luglio Pizzo e Vibo Valentia

17 luglio Tropea

22 luglio Gioia Tauro

23 luglio Palmi e Bagnara Calabra

24 luglio Reggio Calabria

25 luglio Scilla

29 Luglio Locri

30 luglio Roccella Ionica

31 luglio Soverato

01 agosto: Il Fabrizia Summer Tour arriverà a Camigliatello Silano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Sarà l’unico evento che si svolgerà nel pomeriggio

03 agosto Catanzaro Lido

05 agosto Isola Capo Rizzuto e Crotone

07 agosto Soverato

08 agosto Corigliano Rossano

Per sapere di più non rimane che seguire i profili social Facebook e Instagram di Acqua Fabrizia per trascorrere un’estate calabrese di purezza e leggerezza.