La certificazione "rafforzata" entrerà in vigore il 6 dicembre. Il rettore Nicola Leone ha adottato un nuovo decreto per disciplinarne l'uso all'interno del campus

Dal 6 dicembre entrerà in vigore il super green pass, ovvero una certificazione "rafforzata", che attesta l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid e che sarà necessaria – anche in zona bianca, fino al 15 gennaio – per accedere ad alcune attività e strutture.

In applicazione della norma (decreto legge 172/2021), il rettore dell’Unical Nicola Leone ha adottato un nuovo decreto che disciplina l’uso del super green pass e del green pass “base” all’interno del campus. Non cambierà nulla per lezioni ed esami, mentre le novità principali riguarderanno strutture come mense, residenze, teatri, biblioteche e il pubblico che assiste alle sedute di laurea.

Continua a leggere su Cosenzachannel.it