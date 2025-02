Ci sono anche sette iniziative che nell'arco di un mese si terranno in alcuni luoghi-simbolo della cultura a Crotone, Vibo Valentia, Serra San Bruno, Roccella Ionica, oltre che nel capoluogo di regione.

Una società più equa e dinamica

Con l'appuntamento clou di martedì 25 febbraio prossimo al Politeama torna a Catanzaro il Festival del Sociale, da qui partito 14 edizioni fa.

«È un'occasione importante per noi – ha detto la vicesindaca Giusy Iemma nel corso della conferenza stampa a Palazzo De Nobili – ci consente di riflettere su come superare le barriere legate alla diversità, e trasformare la diversità in un'opportunità, una risorsa che ci consente di costruire una società più giusta, più equa, più inclusiva, ma soprattutto una società più dinamica».

La tecnologia e il sociale, dove si incontrano?

«Questa è una bella domanda – ha risposto il vicepresidente della giunta regionale Filippo Pietropaolo, assessore alla Transizione digitale – io ho portato avanti un progetto che si chiama Facilitazione Digitale, nella quale anche il Comune di Catanzaro è coinvolto come capofila del distretto socio-sanitario, che coinvolge organizzazioni del Terzo settore. La finalità è quella di divulgare le conoscenze del digitale semplice, cioè quindi le conoscenze delle applicazioni sul telefonino agli anziani, alle persone che sono più lontane e più fragili».

Progetto per aprire cuore e mente

«È la prima iniziativa – ha chiosato l’ideatore e conduttore Domenico Gareri – che ha dato l'avvio al sociale, che si è aperto alla comunicazione. Oggi lo fa attraverso l'arte, lo fa in un luogo di spettacolo importantissimo, come il Teatro Politeama, e lo fa nella città in cui è nato. Ritorna dopo tanti anni a Catanzaro e siamo orgogliosi, fieri e contenti di ciò, ma soprattutto orgogliosissimi di tutto il parterre, che sul palco del Politeama darà un messaggio molto importante: non più un progetto, ma un invito ad aprire il cuore e mente».

I sette eventi collaterali

Confronto e dibattito con esperti accreditati sulle diverse tematiche specifiche della disabilità o del disagio in rapporto con il sostegno che può fornire l’arte nonché la natura; attività esperienziale per chi vive la disabilità o il disagio a contatto con il contesto culturale o naturalistico paesaggistico dei luoghi scelti per queste giornate.

Dove:

1. Palazzo Stella di Catanzaro

2. Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro

3. Museo archeologico di Crotone

4. Castello normanno di Vibo Valentia

5. Parco protetto dell’Abete bianco di Serra San Bruno

6. Castello Svevo di Roccella ionica

7. Parco internazionale della Scultura e della Biodiversità mediterranea di Catanzaro

Ospiti, cast artistico e premi

Il momento di spettacolo al Politeama (inizio ore 18.30) offrirà l’occasione di riflettere sui temi legati alle disabilità e alle devianze, attraverso il contributo di personalità del mondo della cultura e del sociale e il protagonismo dei talenti del mondo delle diversità. Sul palco, ospiti straordinari come Le DIV4S, celebre ensemble vocale di quattro giovani soprani; Samuel Peron, ballerino noto per la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”; The Silent Beat, l’originale compagnia di ballerini sordi; il virtuoso della fisarmonica non vedente Massimo Tagliata; Andrea Paris con le sue divertenti incursioni di magia e comicità; la docente di canto Sonia Addario e talenti provenienti dalle realtà del sociale della regione come il Coro Dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, Frank Murdolo, Maila Ricca e giovani rap della Comunità Ministeriale di Catanzaro e della Fondazione Città Solidale. E ancora Stefania Marinaro e gli attori dell’Associazione Ave Ama del CASM, oltre a realtà dello sport e rappresentanti del mondo dell’autismo e della salute psico-fisica individuale e collettiva. Prevista la partecipazione speciale di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, attuale componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La parte artistica della serata è curata dal maestro Filippo Arlia, che dirigerà sul palco l’Orchestra filarmonica della Calabria, e vedrà esibirsi anche alcuni giovani allievi del Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro, consacratosi quale polo formativo d’eccellenza in grado di proiettare il territorio nel panorama nazionale.

I premiati

Nel corso della serata saranno, inoltre, consegnati dei Premi speciali a Don Giacomo Panizza, fondatore di “Progetto Sud”; Donatella Gimigliano, ideatrice dell’evento televisivo Women for Women; e al Festival della Diversabilità promosso dall’associazione Afrodite. Il Festival del Sociale è finanziato con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità –Settore Cultura. L'ingresso all'evento è gratuito su prenotazione tramite mail a ufficiostampa@sclifecommunication.it o telefonando al 3391837922.