Caccia ancora aperta alla sestina vincente del SuperEnalotto: il 6 non si vede e il Jackpot arriva a 90,5 milioni di euro. Si tratta, riferisce Agipronews, del premio in palio più alto in Europa e del settimo più ricco nella storia del gioco, il prossimo scalino sono i 94 milioni vinti a Catania a maggio del 2012.

Se il 6 manca, si fa festa lo stesso con i 5 a Castrovillari (Cosenza) e Catanzaro Lido: due giocatori portano a casa 21mila euro a testa, con le schedine vincenti giocate rispettivamente al Bar Tazza d'Oro in via Roma 80 e al Bar Riviera in via Cristoforo Colombo 24. In Calabria è stato centrato, a fine ottobre, l'ultimo Jackpot, un premio record da 165 milioni, grazie a una schedina giocata a Vibo Valentia. (Agi)

