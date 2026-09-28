È già festa nel quartier generale del centrodestra a Reggio Calabria per l’esito delle elezioni suppletive. Abbracci, sorrisi e strette di mano accompagnano lo scrutinio. Tra i presenti c’è anche Claudio Lotito, che abbraccia il sindaco Francesco Cannizzaro.

A raccontare il clima è Roberto Occhiuto, che sui social pubblica un video dal quartier generale. «Vittoria», scrive il presidente della Regione e vicesegretario nazionale di Forza Italia. Nel video, insieme a Occhiuto, ci sono il sindaco Cannizzaro, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli e la capogruppo di Fi al Senato Stefania Craxi. «Abbiamo stravinto», dice Occhiuto mentre scattano gli abbracci. E proprio in questo clima compare anche il senatore Claudio Lotito,presidente della Lazio e proprietario della Reggina.

Sul muro, alle spalle dei protagonisti, spicca una maglia amaranto della Reggina con il numero 10 e il nome Cannizzaro, accompagnata da una sciarpa della società. Un richiamo al legame tra il sindaco e il club amaranto. Lotito era a Reggio già ieri per assistere alla sfida di Serie D tra Reggina e Nuova Igea Virtus, vinta 2-0 dagli amaranto, alla quinta vittoria consecutiva. La presenza del presidente della Lazio arriva anche sullo sfondo delle indiscrezioni su una sua possibile candidatura al Senato nel collegio di Reggio Calabria. Ipotesi che Cannizzaro aveva già commentato, sottolineando il rapporto con Lotito nato proprio attorno al dossier Reggina e negando qualsiasi collegamento tra l’impegno per il club e una candidatura politica. Intanto, nel quartier generale, la festa continua. Con Cannizzaro al centro della scena, la maglia amaranto alle sue spalle e Lotito accanto a lui.