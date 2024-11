L'indagine degli agenti del comando di stazione di Soriano Calabro

MONGIANA (VV) - Il titolare di una ditta boschiva e un suo dipendente sono stati denunciati dal Corpo Forestale dello Stato con l’accusa di aver tagliato e tentato di portar via 14 piante di leccio. Il reato è stato compiuto all’interno di un’area protetta del Parco naturale regionale delle Serre. I due uomini, 26 e 21 anni, sono stati sorpresi dagli agenti del comando di stazione di Soriano Calabro a bordo in un camion carico di tronchi d’albero. Il mezzo stava percorrendo una strada sterrata al confine tra la proprietà della ditta di legname e il territorio del parco. Dopo le verifiche il camion e le piante sono state sequestrate. I due uomini sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per aver violato le norme in materia di tutela delle aree protette.