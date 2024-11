L'uomo è stato bloccato dai carabinieri e portato in carcere a Castrovillari

CASSANO IONIO (CS) – E’ stata salvata da una telefonata ai carabinieri la 24enne di Cassano Ionio finita nelle mani di un maniaco. La giovane donna è stata individuata e soccorsa dai militari che hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. In manette è finito un 51enne di Bisignano. La vittima ha tentato in tutti modi di respingere le avances dell’uomo e solo le sue urla disperate sono riuscite ad attirare l’attenzione di chi ha potuto informare le forze dell’ordine. Arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato l’aggressore che aveva tentato di fuggire. L’uomo è stato portato nel carcere di Castrovillari.