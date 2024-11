Scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza un 29enne che stava per aprire un conto banco posta utilizzato un documento falso

LAMEZIA TERME (CZ) - Voleva aprire un conto banco posta utilizzando una carta d’identità falsa. Ma ha scelto il giorno sbagliato. Perché nella filiale in cui si è recato per concretizzare il suo progetto ha trovato i militari della Guardia di Finanza. Al personale delle fiamme gialle che era impegnato in una serie di verifiche non è sfuggito il documento tarocco. Il timbro sulla foto non coincideva con quello impresso sul documento e l’intestatario è risultato essere inesistente. L’uomo è stato così fermato ed identificato: si tratta di un 29enne residente in un comune del catanzarese. Nella sua auto gli uomini della Guardia di Finanza hanno trovato un’altra carta d’identità falsa e altri documenti pure contraffatti. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falso e tentata truffa aggravata ai danni delle poste italiane. Sono in corso le indagini per stabilire i motivi che hanno spinto l'uomo ad architettare il tutto.