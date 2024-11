E' accaduto a Maierato, nel vibonese. Sparati due colpi di pistola in aria

MAIERATO (VV) - Hanno tentato di rapinare un distributore di carburante. Il titolare si è opposto riuscendo a sfuggire ai malviventi. E’ accaduto a Maierato, nel vibonese. Ad agire due uomini armati di pistola e con il volto coperto da un passamontagna. Il gestore dell’area di servizio, che era in compagnia del figlio, è stato più veloce dei rapinatori. I due sono saliti a bordo della loro auto e si sono allontanati riuscendo a far perdere le proprie tracce. I malviventi hanno sparato due colpi in aria nel tentativo di bloccare l’auto. Adesso indagano i carabinieri. Fallito il blitz i rapinatori sono a loro volta andati via a bordo di una vecchia Fiat Panda che è stata ritrovata in fiamme a qualche centinaio di metri di distanza dal distributore.