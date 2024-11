I consiglieri regionali Orlandino Greco e Franco Sergio chiedono la realizzazione di nuove sale operative

«Il sisma che si è abbattuto nel centro Italia deve far riflettere ed agire immediatamente». Lo sostengono i consiglieri regionali (gruppo “Oliverio Presidente”) Orlandino Greco e Franco Sergio, che hanno presentato una mozione «sul potenziamento della capacità operativa e di intervento del sistema di protezione civile regionale».

Hanno, quindi, spiegato: «Per la sua conformazione geomorfologica, la Calabria è una delle regioni più esposte a fenomeni naturali legati al rischio idrogeologico e sismico. In questo quadro, la mozione impegna la giunta regionale ad adottare i provvedimenti necessari, affinché si crei una rete di prevenzione che unisca la protezione civile, la regione, gli enti locali e i privati. Sono indispensabili misure che consentano ai sindaci di effettuare il censimento dei fossi e dei canali di scolo, la pulizia dei corsi d'acqua, la microzonazione sismica e la realizzazione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali».

Con la mozione si chiedono alla giunta regionale «dei provvedimenti per l’analisi di vulnerabilità sismica dei centri storici al fine di valutare ex-ante l’impatto di un terremoto sul patrimonio culturale. La Calabria deve inoltre dotarsi di una colonna mobile con delle strutture modulari intercambiabili ed estendere l'uso della rete radio regionale di protezione civile al servizio regionale di urgenza ed emergenza medica 118. Con la mozione, che auspichiamo venga discussa al più presto in Consiglio, si chiede inoltre d’istituire l’area meteo del centro funzionale multirischi dell'Arpacal e di attivare il numero unico per le emergenze “112” con la realizzazione di nuove sale operative che vedano la presenza, oltre che degli operatori di pubblica sicurezza, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria, anche della protezione civile regionale. Riteniamo - hanno rimarcato Greco e Sergio - che questi provvedimenti, che sono solo alcuni di quelli previsti nella mozione, siano necessari ed urgenti per prevenire i rischi naturali e potenziare la capacità operativa e di intervento del sistema di protezione civile regionale. Siamo certi che il presidente Mario Oliverio e il responsabile della protezione civile regionale Carlo Tansi, troveranno insieme il percorso amministrativo ed istituzionale più rapido ed efficace per adottare queste misure che hanno come unica finalità la sicurezza dei cittadini e dei territori calabresi».