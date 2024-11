Sono state circa 700 le dosi di siero anti Covid (Pfizer e Moderna) inoculate nella giornata di domenica 16 gennaio a Santa Sofia d’Epiro, nel Cosentino. Un vax day che si è svolto all’interno della palestra comunale, situata a pochi passi dalla piazza centrale del Comune Arbëreshe.

A ricevere il vaccino - terza dose di Moderna – anche Antonietta Ceramella una simpatica nonnina di quasi 101 anni. La signora è stata accolta «con tanto entusiasmo dal personale» - spiega il sindaco di Santa Sofia d’Epiro Daniele Sisca -, «non solo per la sua venerabile età, ma anche e soprattutto per lo spirito e la voglia con la quale ha affrontato la vaccinazione». Un bell’esempio, per tutte le generazioni. Oltre al primo cittadino, ad accogliere l'anziana signora, che si è mostrata disponibile anche a scattare foto ricordo, anche l'assessore Rossella Sica (foto a sinistra).

Nonostante la grandissima affluenza, il settimo Vax Day realizzato a Santa Sofia dall’inizio della pandemia, si è svolto ordinatamente e in maniera composta grazie alla macchina organizzativa che si è dimostrata essere pronta ad affrontare un numero elevato di persone, arrivate anche dai Comuni limitrofi.