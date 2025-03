In appena due giorni circa 900 studenti hanno prenotato tutti i posti disponibili per sostenere il TOLC all’Università della Calabria. Il bando di ammissione anticipata ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico è stato pubblicato solo mercoledì scorso e le tre date del 14, 21 e 28 marzo sono rapidamente andate sold out. Un dato che evidenzia il grande interesse mostrato dalle aspiranti matricole per l’offerta formativa e i servizi erogati dall’Unical.

Per andare incontro agli studenti, l’Ateneo ha deciso di aumentare i posti per il mese di marzo, portando la disponibilità da 900 a circa 1300 posti. Saranno altrettanti per le tre date previste ad aprile e circa 1630 per le quattro date di maggio (le prenotazioni per aprile e maggio saranno aperte sul portale del Cisia nelle prossime settimane).

I posti totali per i TOLC dell'ammissione anticipata 2025/2026 saranno pertanto almeno 4200. Per dare risposta alle crescenti richieste delle aspiranti matricole, l’Unical ha profuso un importante sforzo organizzativo incrementando considerevolmente la disponibilità di posti rispetto al 2024, quando erano stati svolti 3540 test.

L’Università della Calabria ha previsto delle date per i TOLC che potranno essere sostenuti presso i laboratori informatici dell’ateneo secondo il seguente calendario:

14 marzo (posti attualmente esauriti); 21 marzo (prenotazioni entro il 14)

28 marzo (prenotazioni entro il 21); 11 aprile; 17 aprile; 18 aprile; 9 maggio; 16 maggio; 23 maggio; 30 maggio.

Sulla base dell'offerta formativa dell’Università della Calabria, saranno erogate sette tipologie di test. Maggiori dettagli sul bando d’ammissione e sugli allegati dipartimentali sono disponibili nella sezione dedicata all’ammissione anticipata. È inoltre possibile rivolgersi agli sportelli dell’Area Servizi Didattici (unical.it/sd) o inviare una mail a ammissione@unical.it.