Ingegnere di Casali del Manco, nel Cosentino, con la passione per la musica. Standing ovation per la sua versione di Bella d’estate

Quella del calabrese Paolo Emilio Piluso è stata una grande esibizione che ha colpito tutti. A The Voice Senior, Paolo ha incantato la giuria e il pubblico. Lui è un ingegnere cosentino, di Casali del Manco, che ha sempre avuto nel sangue la musica. Ma purtroppo non ha mai potuto coltivare questa sua passione. L’altro ieri sera su Rai 1 ha avuto finalmente il modo di esibirsi al meglio, tirando fuori tutto il suo talento di musicista e interprete raffinato.

Per Emilio Paolo Piluso tutti in piedi al Talent di Antonella Clerici su Rai Uno. La sua performance a The Voice Senior ha colpito molto positivamente i giudici, mentre il pubblico applaudiva in piedi entusiasta. La terza edizione del talent canoro della Clerici ospita solo concorrenti over 60.

Emilio Paolo Piluso ha cantato e suonato un pezzo non facile e di grande successo di Mango, “Bella d’estate”, e lo ha fatto in modo assai convincente, ineccepibile.

«Faremo cose meravigliose insieme», hanno commentato i giudici del programma. Mentre il popolo dei social gli ha riservato un’accoglienza calorosa. E tutti si sono detti pronti a sostenerlo nelle prossime puntate del talent. «La musica è così complessa che forse la sua complessità è paragonabile soltanto alla complessità dell’universo. Si tratta di una storia infinita» ha detto Piluso nella sua scheda di presentazione al programma.

La storia di Paolo non è stata tra le più belle: «Sin da bambino ero attratto da qualsiasi strumento musicale. Ma non sono stato sostenuto, supportato, in questa mia attitudine naturale. Ho dovuto fare tutto da solo» . Raccontare la sua vita non è facile per Paolo: «Mi viene veramente molto difficile parlare della mia vita. Io sono nato musicista, poi sono diventato ingegnere. E fra le due cose c’è una differenza abissale. Perché non tutti possono diventare musicisti, ingegneri sì, ma musicisti no, non tutti possono. Ho partecipato al contest della Clerici perché volevo capire se tutti questi anni che ho dedicato a questa meravigliosa arte, sono serviti a qualcosa oppure no».

E sono serviti veramente gli anni che Piluso ha dedicato, in silenzio e con tanta riservatezza, alla sua passione. Infatti la sua esibizione ha meritato una standing ovation. Un successo clamoroso, per una voce bellissima e molto intonata, morbida e chiara. La terza edizione di The Voice Senior è iniziata su Rai 1 il 13 gennaio 2023 e si concluderà il 3 marzo. I giudici sono Gigi D’Alessio, Loredana Bertè Clementino, i Ricchi e Poveri.

I partecipanti al talent sono over 60. Lo show è diviso in due parti: con le Blind Audition vengono selezionati i concorrenti da parte dei giudici seduti di spalle. Con le Knockout, ci saranno le sfide tra i concorrenti e saranno i coach a decidere chi far proseguire. Paolo Piluso ha deciso di entrare nella squadra dei Ricchi e Poveri.

Intanto si sta preparando alla prossima puntata. È già soddisfatto del tanto clamore e del successo ottenuto, che non si aspettava. Ed è con il sorriso che punta alla sua nuova esibizione.