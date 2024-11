Il presidente della Regione ha chiesto la convocazione di un tavolo tecnico: «Il nostro impegno è quello di sbloccare l’avviamento al lavoro»

Il presidente della Regione Mario Oliverio, per sbloccare definitivamente il progetto finalizzato ai tirocini formativi negli uffici giudiziari della Calabria, ha sentito, questa mattina, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando al quale ha chiesto la convocazione a breve di un tavolo tecnico.

Per queste ragioni è stata convocata – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale - per il 9 marzo prossimo una riunione presso il Ministero della Giustizia per affrontare definitivamente i termini della convenzione con la Regione per l’utilizzo dei tirocinanti negli uffici giudiziari della Calabria.

Alla riunione, oltre alla Regione, sono stati invitati i presidenti delle Corti d’Appello di Reggio e Catanzaro, il procuratore Generale f.f. presso la Corte d’Appello di Reggio ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

«La riunione - ha affermato il presidente Oliverio - sarà conclusiva al fine di avviare, finalmente, al lavoro i tirocinanti negli uffici della Giustizia. Il nostro impegno è quello di sbloccare l’avviamento al lavoro e garantire, comunque, il numero di persone per le quali abbiamo promosso avviso pubblico e definito la graduatoria».