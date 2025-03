Uno dei luoghi più belli e iconici della Calabria si rifà il look. È stato presentato, questa mattina, il progetto di riqualificazione urbana del lungomare della Tonnara di Palmi. La celebre località della costa viola, cinta dal monte Sant’Elia, caratterizzata da sabbia chiarissima e dal suggestivo scoglio dell’ulivo, sarà interessata da un intervento da 4,5 milioni di euro che rientra nell’ambito dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all’interno del masterplan “Aspromonte in Città”, un’opera di “green urbanism” innovativa per la rigenerazione delle aree urbane costiere. Alla presentazione del progetto avvenuta direttamente sul lungomare affacciato sul Basso Tirreno sono intervenuti il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Palmi e consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palmi Alessandro Riotto, il rup dell’intervento Antonino Scarfone, i progettisti Alfonso Femia e Michelangelo Pugliese.

La riqualificazione che sarà messa in atto è frutto di una programmazione sinergica e della capacità di spesa dei fondi europei da parte degli enti locali. Si realizzeranno spazi di socializzazione per giovani e anziani, maggiore verde, aree attrezzate per la pratica sportiva, una pista ciclabile e più parcheggi. L’obiettivo è restituire spazi alla comunità che potrà usufruire di una nuova passeggiata tra l’ulivarella e il porto. Si intende rafforzare il collegamento tra il litorale e i poli urbani, proteggere la spiaggia dall’erosione e creare spazi pubblici di aggregazione all’aria aperta e in rapporto con il mare.

«È stata una giornata storica, condivisa con tanti cittadini residenti alla Tonnara e a Pietrenere – afferma Ranuccio-.Quest'opera, attesa da tanti anni, darà cura e armonia a tutta l'area costiera. I lavori, finanziati dalla Città Metropolitana per oltre 4 milioni di euro con fondi Pnrr, inizieranno nell'area dell'ex Miami per non ostacolare l'andamento della stagione estiva e poi proseguiranno nelle altre zone del lungomare. Contiamo di proseguire tutto l’intervento fino alla Ciambra. Il litorale deve essere anzitutto vivibile per i residenti che ci abitano tutto l’anno, ma anche volano di sviluppo ed attrattore turistico-ricettivo».

Soddisfazione per l’avvio dei lavori è stata manifestata da Giuseppe Falcomatà: «È un momento importante per la comunità di Palmi, ma in generale per la Città metropolitana. È la dimostrazione di quanto le cose, alle nostre latitudini, si possono fare soltanto se si lavora in sinergia istituzionale. L’ente sta procedendo con impegno e serietà anche in altre aree metropolitane, ricordo Cinquefrondi, Gioia Tauro, lo stiamo facendo per il lungomare di Locri e Siderno, come anche per Palmi».