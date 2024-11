In edicola la nuova storia dell'investigatore più famoso del mondo impegnato a risolvere un mistero che gli farà scoprire anche l'unicità di questa pianta che vive solo nel Parco nazionale

Faggi, castagni, abeti e poi lo splendore del parco, il pino loricato. Nell’ultimo numero di Topolino, il famosissimo fumetto Disney che da anni accompagna grandi e piccini, una delle storie è proprio ambientata nel Parco Nazionale del Pollino, in un lungo viaggio che parte dagli Usa e arriva fino al confine tra la Calabria e la Basilicata.

Il numero è in edicola dal nove novembre e racconta una storia interessante: Topolino parte dal Texas per mettersi sulle tracce di una chiave accompagnata da un particolare rametto ritrovato in una caffettiera. Il legno di quel rametto, si scoprirà, proviene dal Parco Nazionale del Pollino ed è un pino loricato: questo porterà il topo più famoso del mondo ad arrivare fino al parco, accompagnato da una giovane guida.

La storia, disegnata da Giampaolo Soldati e scritta da Francesco Artibani, si chiama “Topolino e il segreto dei sassi” e compare nel numero 3494 del fumetto: Topolino parte alla ricerca di zio Rocco, rapito in Italia per un viaggio che passerà da Matera per arrivare fino al Parco Nazionale del Pollino insieme al suo amico Rock.

Nel parco li accompagnerà Giuseppe Belmonte, una guida del parco, che spiegherà loro l’origine del nome del Parco (“viene da Mons Apollineum, il monte di Apollo, il nome che davano gli antichi al massiccio” spiega la guida ai suoi visitatori) e che collaborerà alla ricerca dell’enigma.

Tra aceri genziane, orchidee e abeti, il mistero verrà poi svelato: volete sapere come va a finire? Noi spoiler non ne possiamo fare. Voi, però, potete andare in edicola e scoprire quant’è bello vedere la Calabria più autentica sul fumetto più famoso del mondo.