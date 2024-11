Grande attesa ed entusiasmo per l’VIII edizione della Stracittadina di Filadelfia, l’evento sportivo e solidale in programma il 12 agosto 2024. Un evento che, da diversi anni ormai, non è soltanto una celebrazione dello sport, ma un’occasione preziosa per manifestare l'impegno verso la solidarietà e il sostegno a chi ne ha più bisogno. L’evento è organizzato dal Comitato Corri Filadelfia, con il generoso supporto del Title Sponsor Farmacia Anania.

«Grazie al sostegno del Comune di Filadelfia e alla preziosa collaborazione con il Gruppo Pubbliemme, LaC Tv e LaC News24 in qualità di Media Partner, - si legge in una nota degli organizzatori - siamo riusciti a promuovere efficacemente la nostra campagna di comunicazione e lo spot istituzionale che esprime e descrive lo spirito di questa iniziativa. Attraverso l’impegno del comitato organizzativo e la grande partecipazione alla Stracittadina Filadelfiese di adulti e bambini, siamo riusciti a realizzare uno dei progetti che ci stavano più a cuore insieme a Federazione GENE, che opera nel Reparto di Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli di Roma, nella lotta contro i tumori cerebrali pediatrici».

Dallo scorso ottobre è attivo un percorso di visite gratuite, con cadenza mensile, a Filadelfia, da parte dei medici della Neurochirurgia Pediatrica del Policlinico Gemelli, per venire incontro alle esigenze delle famiglie del Sud Italia che hanno difficoltà a spostarsi o a sostenere i costi di un viaggio per ricevere consulenze specialistiche per i propri figli.

La corsa di solidarietà dei bambini inizierà alle 17:30 per fare poi spazio, alle 18:00 alla corsa ludico sportiva per i più grandi. Sarà presente anche il Prof. Giampiero Tamburrini, Primario del Reparto di Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli di Roma e del Prof. Luca Massimi, Vice Primario del Reparto di Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli. Le iscrizioni alla Stracittadina Filadelfiese sono aperte fino al 9 agosto 2024 sul sito https://www.strafiladelfia.it/ o presso gli Info Point. È possibile iscriversi anche il 12 agosto dalle 15:30 in Piazza Serrao a Filadelfia.