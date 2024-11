Spazio al Museo Picasso a Malaga, poi ancora la guerra in Ucraina. Nella seconda parte al centro la Multiutility approvata ieri in Consiglio regionale

Torna oggi alle 13 l'appuntamento con Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito. Nella prima parte spazio al caso del Museo Picasso a Malaga, città natale dell'artista diventata attrattore culturale mondiale sfruttando i marcatori identitari. In collegamento direttamente dalla Spagna Lenin Montesanto. Nella seconda parte ritorneremo invece sulla guerra in Ucraina. In studio l'inviata Giusy Criscuolo. In collegamento, come di consueto, anche il giornalista di LaC Franco Laratta e in studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, torna Dopo la notizia con il direttore Pier Paolo Cambareri. In collegamento il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio e Edoardo Antonello Giudiceandrea, sindaco di Calopezzati. Al centro l'ultima seduta del Consiglio regionale della Calabria che ha approvato la cosiddetta multiutility, l’Autorità chiamata a disciplinare in maniera unitaria l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato.