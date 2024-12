Tre talenti i protagonisti della nuova puntata della trasmissione condotta da Franco Laratta e Palma Serrao. Storie di giovani che non si sono mai arresi e non hanno mai dimenticato la loro terra

Continua il viaggio di Calabresi nel mondo alla ricerca dei talenti della nostra terra. Stiamo incontrando ovunque, in Europa come in tutto il mondo, i calabresi che hanno tentato la fortuna in qualsiasi angolo del pianeta, riuscendo sempre ad affermarsi e a conquistare posizioni importanti nel mondo del lavoro, nelle professioni, nell’arte. Portandosi dietro l’entusiasmo, la tenacia e la voglia di farcela.

Franco Laratta e Palma Serrao, dallo studio di LaC Tv dall’aereoporto internazionale di Lamezia Terme collegheranno con Torino, dove parleranno con Annunziato Gentiluomo, giornalista, docente, più volte direttore artistico di diversi eventi culturali. Nunzio Gentiluomo è nato a Locri dove ritorna ogni volta che è possibile.

Il secondo ospite di Calabresi nel mondo è Michele Zagordo, da Lussemburgo, originario di Aiello Calabro. Michele è un giovane e apprezzato funzionario di alto livello presso la Corte dei Conti europea

Si torna poi in Italia, precisamente a Palermo per un incontro con Gianluca Agliardi, apprezzato musicista e professore d’orchestra, originario di Scalea.

A concludere la puntata di sabato, un coinvolgente e brillante collegamento con Armando Quattrone, musicista di Gioiosa Ionica in giro per il mondo. Dove sarà questa settimana? Appuntamento alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.