Torna il maltempo al Sud. In queste ore, la Protezione civile ha diramato un messaggio di “allerta gialla” per tutta la Calabria per domani, lunedì 26 settembre. Ne dà contezza una nota della Regione.

A causa di una perturbazione, infatti, sono previste precipitazioni distribuite su un ampio arco temporale.

In queste ore la Prociv sta avvertendo tutti i sindaci calabresi attraverso telefonate, pec, e messaggi whatsApp: l’indicazione è quella di seguire i Piani comunali con rigore e massima cautela invitando, al contempo, i cittadini a seguire eventuali input provenienti dalle autorità di Protezione civile. La Prociv della Regione monitorerà la situazione, insieme al Centro funzionale multirischi di Arpacal, e attiverà le misure di intervento qualora fosse necessario.