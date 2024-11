Parchi in Calabria, un tesoro non valorizzato fino in fondo. Questo il tema di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. La Calabria è una regione in cui insistono tre parchi come Pollino, Sila e Aspromonte, e la più grande area marina protetta d’Europa, cioè Isola Capo Rizzuto. In altre regioni la presenza di un solo parco significa ricchezza e sviluppo, in Calabria sembrano pesare più i vincoli che le opportunità. Come arrivare a una svolta? Ne parleremo con Sonia Ferrari, docente Unical ed ex commissario Parco nazionale Sila, Antonello Martino, ambientalista e assessore San Giovanni in Fiore e Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio. In collegamento anche Franco Laratta, in studio Enrico De Girolamo.

Dopo il tg, appuntamento alle 14.30 con Dopo la notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri che intervisterà Carla Morogallo, nuova direttrice generale della Triennale di Milano.