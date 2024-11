Le ombre sull'università di Reggio Calabria dopo l'inchiesta che ha travolto l'ateneo. Partirà da qui la nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13. In collegamento il direttore del Reggino Pietro Bellantoni. In studio il vicedirettore Enrico De Girolamo. E poi parleremo di rifiuti e degrado, una minaccia per le città e il turismo. In collegamento da Reggio Calabria Carmelo Versace, sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria. Da Roma collegamento invece con Sabrina Alfonsi, assessore Agricoltura e Rifiuti Comune Roma Capitale.

Dopo le 14, appuntamento alle 14.30 con Dopo la notizia, il format condotto dal direttore Per Paolo Cambareri. Ospite Mary Sorrentino, la madre di Federica Monteleone, la 15enne morta dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Vibo. Ora dopo anni di attività, la fondazione a lei dedicata chiude.