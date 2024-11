Nella città del patrono della Calabria il sindaco uscente (e storico esponente socialista) Roberto Perrotta ripropone la propria candidatura con quattro liste al seguito. Direttamente dalla maggioranza uscente gli si opporrà Giovanni Politano, con quattro liste. In campo anche l’ex presidente del consiglio comunale Emira Ciodaro (cinque liste a sostegno). In lizza anche Paolo Alampi, per il quale si sono schierate le liste del M5S e di DEmA, e Andrea Signorelli, con due formazioni (Rbc -Rete dei Beni Comuni- e Rigeneriamo Paola). Alle elezioni di Paola sarà dedidcata la puntata odierna di Prima della notizia, il format condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Paola Salvatore Bruno, giornalista di LaC News24. Tra gli ospiti sempre in collegamento anche Massimo Clausi, giornalista del Quotidiano del Sud. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, torna invece l'appuntamento con Dopo la notizia. Il direttore Pier Paolo Cambareri ospiterà Filippo Veltri, giornalista e scrittore, che tra le altre cose presenterà l'ultimo libro Quando c'era la politica.