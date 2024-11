Palmi verso il voto. Si parlerà di questo nella puntata odierna di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. Il comune reggino è tra i più grandi della Calabria chiamati alle urne il prossimo 12 giugno. Tre i candidati a sindaco. Ospite in studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo, in collegamento Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC Tv. In collegamento da Palmi il nostro Agostino Pantano che incontrerà associazioni e movimenti del territorio.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo della notizia. Calabria sempre più fragile il tema della puntata. Il direttore Pier Paolo Cambareri ne discuterà con Carlo Tansi (geologo)