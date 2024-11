Partirà dall'evento in corso a ViaCondotti21 la nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. La criminilità organizzata al tempo dei social il tema del corso di Alta Formazione della Fondazione Magna Grecia in collaborazione con il Gruppo Pubbliemme, Diemmecom, LaC Network, ViaCondotti21 e l’Università Luiss trasmesso in diretta sulla nostra testata. In collegamento da Roma Alessandro Russo, direttore editoriale Diemmecom, Maria Grazia Falduto, direttore generale del Gruppo Pubbliemme, Antonio Nicaso giornalista e scrittore, e Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia.

Nella seconda parte torneremo invece a parlare delle elezioni comunali. Tra i centri al voto c'è anche Pizzo, reduce dallo sciolgimento per mafia dopo la maxioperazione Rinascita Scott. In collegamento dal centro vibonese il nostro Agostino Pantano. In studio in vicedirettore Enrico De Girolamo, in collegamento Franco Laratta.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia insieme al direttore Pier Paolo Cambareri. La nuova sfida del Banco alimentare al centro della puntata di oggi. Ospite Gianni Romeo.