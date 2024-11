Il coraggio di essere giovani in Calabria. Questo il tema della nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Catanzaro Rocco Sicoli, vicepresidente Confcooperative, Giovanni Vespasiano socio fondatore E3 e Giuseppe Critelli, Cooperativa Minds. In collegamento anche Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC Tv. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, appuntamento alle 14.30 con Dopo la notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Le polemiche che ha scatenato la Riforma Cartabia il tema centrale della puntata. In collegamento Urania Granata (Anm Cosenza) e Antonio Alizzi, giornalista LaC News24.